Структура Сычковского сельского исполнительного комитета
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Председатель Сычковского сельского исполнительного комитета
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Управляющий делами Сычковского сельского исполнительного комитета
Адрес: 212912, Могилевская область, Бобруйский район д. Сычково ул. Селезнева, 1
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Режим работы:
понедельник - пятница 8.00-17.00
Перерыв на обед: 13.00-14.00
Выходной: суббота, воскресенье
Задачи и функции Сычковского сельского исполнительного комитета:
Сычковский сельский исполнительный комитет является исполнительным и распорядительным органом на территории Сычковского сельсовета и действует на основании Конституции Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и иных актов законодательства.
Сычковский сельский исполнительный комитет представляет интересы административно-территориальной единицы во взаимоотношениях с другими государственными органами, иными организациями и гражданами; утверждает планы мероприятий по вопросам благоустройства соответствующей территории, коммунально-бытового и социального обслуживания граждан, социальной поддержки детей, молодежи, ветеранов, инвалидов, пожилых людей и иных категорий граждан в соответствии с законодательными актами, поддержки малого предпринимательства, здравоохранения, образования, развития физической культуры и спорта, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, улучшения условий и охраны труда, обеспечения радиационной безопасности, охраны историко-культурного наследия и по другим вопросам местного значения, осуществляет контроль за выполнением планов этих мероприятий.
организуют работу органов территориального общественного самоуправления, созывают местные собрания, оказывают содействие в выполнении их решений, выдвигают кандидатов в члены коллегиальных органов территориального общественного самоуправления, поощряют органы территориального общественного самоуправления за активное участие в решении вопросов местного значения;
обеспечивают благоустройство и поддержание надлежащего санитарного состояния на соответствующей территории, в том числе в агрогородках, привлекают граждан и организации к осуществлению таких работ;
организуют освещение улиц и установку указателей с названиями улиц и номерами домов;
организуют работы по удалению коммунальных отходов;
совершают действия, связанные с регистрацией актов гражданского состояния;
совершают нотариальные действия (в населенных пунктах, в которых нет нотариальных контор и нотариальных бюро);
осуществляют регистрацию граждан по месту жительства и месту пребывания;
осуществляют персонально-первичный воинский учет призывников и военнообязанных в сельской местности, а также в городах и поселках, где нет военных комиссариатов;
принимают меры, направленные на развитие и стимулирование деятельности личных подсобных хозяйств граждан;
ведут похозяйственные книги, учет личных подсобных хозяйств граждан;
ведут административный процесс (только поселковые, сельские исполкомы);
создают коммунальные унитарные предприятия (с консультационными пунктами и пунктами проката сельскохозяйственной техники, гужевых и других средств) по оказанию гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства, услуг по возделыванию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, заготовке кормов, реализации выращенной продукции, заготовке топлива, обработке земельных участков и других услуг, коммунальные унитарные предприятия по оказанию гражданам, проживающим на соответствующей территории, услуг (выполнению работ), связанных со строительством и ремонтом одноквартирных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек на предоставленных гражданам земельных участках;
рассматривают вопросы о необходимости освобождения от должностей руководителей расположенных на соответствующей территории организаций, имущество которых не находится в коммунальной собственности этой административно-территориальной единицы, в случае невыполнения ими решений Совета, исполкома первичного уровня, либо Совета, исполкома базового уровня, либо Совета, исполкома областного уровня, принятых в пределах их компетенции, или других актов законодательства и вносят соответствующие предложения в исполком базового уровня;
рассматривают вопросы о необходимости привлечения к ответственности расположенных на соответствующей территории организаций, их должностных лиц и иных граждан, о возмещении вреда, причиненного их решениями, действиями (бездействием) интересам граждан, местному хозяйству, окружающей среде, в случае невыполнения ими решений Совета, исполкома первичного уровня, либо Совета, исполкома базового уровня, либо Совета, исполкома областного уровня, принятых в пределах их компетенции, или других актов законодательства и вносят соответствующие предложения в исполком базового уровня;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и другими актами законодательства.
График
личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц председателем Сычковского сельского исполнительного комитета
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Фамилия,
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День, время
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Место приема
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Служебный
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Трубочка Зинаида Степановна
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Среда
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административное здание сельисполкома,
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8 0225 75-90-09
Телефон «горячей линии»: 8(0225) 759119
Телефон «прямой линии» по субботам с 9.00 до 12.00: +375 29 667-61-85 А1, проводит председатель сельисполкома Трубочка Зинаида Степановна.
Режим приема граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
с заявлениями, по которым требуется осуществление административных процедур
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Фамилия, имя, отчество должностного лица
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Время работы
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Перерыв
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пн.
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вт.
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ср.
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чт.
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пт.
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Суббота,
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Толкачева Татьяна Александровна, управляющий делами сельисполкома
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8.00-17.00
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8.00-17.00
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8.00-17.00
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8.00-17.00
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8.00-17.00
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выходной
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13.00-14.00
Предварительная запись и консультирование граждан на прием по телефону:
В рабочие дни:
9.00-12.00 кабинет управляющего делами
тел. 8 (0225) 759119
Ответственный - Толкачева Татьяна Александровна, управляющий делами сельисполкома
Режим приема граждан с заявлениями, по которым требуется осуществление административных процедур: рабочие дни с 8.00 до 13.00, 14.00-17.00, кабинет управляющего делами
тел. 8 (0225) 759119
Порядок подачи и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц
Граждане Республики Беларусь, юридические лица Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели имеют право на обращение в сельисполком путем подачи электронных обращений посредством глобальной компьютерной сети Интернет на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. либо размещением в специальной рубрике «Обращения граждан и юридических лиц» на официальной странице сельисполкома, размещенной на сайте райисполкома в глобальной компьютерной сети Интернет.
Уважаемые заявители!
Со 2 января 2023 года в связи со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 28.06.2022 № 176-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» изменяется порядок подачи электронных обращений.
Электронные обращения будут подаваться через единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (http://обращения.бел). Доступ к системе учета и обработки обращений для заявителей осуществляется бесплатно.
Обращаем внимание, что данный способ подачи электронных обращений функционирует до 1 января 2023 г. включительно.
Вышестоящий орган:
Бобруйский районный исполнительный комитет
Адрес: 213809, г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215а
Телефон приемной: +375-225 74-99-41.
Факс: +375-225 74-90-44
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Режим работы:
Понедельник - пятница 8.00-17.00
Перерыв на обед: 13.00-14.00
Выходной: суббота, воскресенье.