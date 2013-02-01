Структура Сычковского сельского исполнительного комитета

Председатель Сычковского сельского исполнительного комитета

Трубочка Зинаида Степановна

Телефон 8 0225 759009

Управляющий делами Сычковского сельского исполнительного комитета

Толкачева Татьяна Александровна

Телефон 8 0225 759119

Адрес: 212912, Могилевская область, Бобруйский район д. Сычково ул. Селезнева, 1

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Режим работы:

понедельник - пятница 8.00-17.00

Перерыв на обед: 13.00-14.00

Выходной: суббота, воскресенье

Задачи и функции Сычковского сельского исполнительного комитета:

Сычковский сельский исполнительный комитет является исполнительным и распорядительным органом на территории Сычковского сельсовета и действует на основании Конституции Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и иных актов законодательства.

Сычковский сельский исполнительный комитет представляет интересы административно-территориальной единицы во взаимоотношениях с другими государственными органами, иными организациями и гражданами; утверждает планы мероприятий по вопросам благоустройства соответствующей территории, коммунально-бытового и социального обслуживания граждан, социальной поддержки детей, молодежи, ветеранов, инвалидов, пожилых людей и иных категорий граждан в соответствии с законодательными актами, поддержки малого предпринимательства, здравоохранения, образования, развития физической культуры и спорта, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, улучшения условий и охраны труда, обеспечения радиационной безопасности, охраны историко-культурного наследия и по другим вопросам местного значения, осуществляет контроль за выполнением планов этих мероприятий.

организуют работу органов территориального общественного самоуправления, созывают местные собрания, оказывают содействие в выполнении их решений, выдвигают кандидатов в члены коллегиальных органов территориального общественного самоуправления, поощряют органы территориального общественного самоуправления за активное участие в решении вопросов местного значения;

обеспечивают благоустройство и поддержание надлежащего санитарного состояния на соответствующей территории, в том числе в агрогородках, привлекают граждан и организации к осуществлению таких работ;

организуют освещение улиц и установку указателей с названиями улиц и номерами домов;

организуют работы по удалению коммунальных отходов;

совершают действия, связанные с регистрацией актов гражданского состояния;

совершают нотариальные действия (в населенных пунктах, в которых нет нотариальных контор и нотариальных бюро);

осуществляют регистрацию граждан по месту жительства и месту пребывания;

осуществляют персонально-первичный воинский учет призывников и военнообязанных в сельской местности, а также в городах и поселках, где нет военных комиссариатов;

принимают меры, направленные на развитие и стимулирование деятельности личных подсобных хозяйств граждан;

ведут похозяйственные книги, учет личных подсобных хозяйств граждан;

ведут административный процесс (только поселковые, сельские исполкомы);

создают коммунальные унитарные предприятия (с консультационными пунктами и пунктами проката сельскохозяйственной техники, гужевых и других средств) по оказанию гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства, услуг по возделыванию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, заготовке кормов, реализации выращенной продукции, заготовке топлива, обработке земельных участков и других услуг, коммунальные унитарные предприятия по оказанию гражданам, проживающим на соответствующей территории, услуг (выполнению работ), связанных со строительством и ремонтом одноквартирных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек на предоставленных гражданам земельных участках;

рассматривают вопросы о необходимости освобождения от должностей руководителей расположенных на соответствующей территории организаций, имущество которых не находится в коммунальной собственности этой административно-территориальной единицы, в случае невыполнения ими решений Совета, исполкома первичного уровня, либо Совета, исполкома базового уровня, либо Совета, исполкома областного уровня, принятых в пределах их компетенции, или других актов законодательства и вносят соответствующие предложения в исполком базового уровня;

рассматривают вопросы о необходимости привлечения к ответственности расположенных на соответствующей территории организаций, их должностных лиц и иных граждан, о возмещении вреда, причиненного их решениями, действиями (бездействием) интересам граждан, местному хозяйству, окружающей среде, в случае невыполнения ими решений Совета, исполкома первичного уровня, либо Совета, исполкома базового уровня, либо Совета, исполкома областного уровня, принятых в пределах их компетенции, или других актов законодательства и вносят соответствующие предложения в исполком базового уровня;

осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и другими актами законодательства.

График

личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц председателем Сычковского сельского исполнительного комитета

Фамилия,

имя, отчество День, время

приема Место приема Служебный

телефон Трубочка Зинаида Степановна Среда

8.00-13.00 административное здание сельисполкома,

кабинет

председателя 8 0225 75-90-09

Телефон «горячей линии»: 8(0225) 759119

Телефон «прямой линии» по субботам с 9.00 до 12.00: +375 29 667-61-85 А1, проводит председатель сельисполкома Трубочка Зинаида Степановна.

Режим приема граждан,

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

с заявлениями, по которым требуется осуществление административных процедур

Фамилия, имя, отчество должностного лица Время работы Перерыв

на обед пн. вт. ср. чт. пт. Суббота,

воскресенье Толкачева Татьяна Александровна, управляющий делами сельисполкома 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 выходной 13.00-14.00

Предварительная запись и консультирование граждан на прием по телефону:

В рабочие дни:

9.00-12.00 кабинет управляющего делами

тел. 8 (0225) 759119

Ответственный - Толкачева Татьяна Александровна, управляющий делами сельисполкома

Режим приема граждан с заявлениями, по которым требуется осуществление административных процедур: рабочие дни с 8.00 до 13.00, 14.00-17.00, кабинет управляющего делами

тел. 8 (0225) 759119

Порядок подачи и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц

Граждане Республики Беларусь, юридические лица Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели имеют право на обращение в сельисполком путем подачи электронных обращений посредством глобальной компьютерной сети Интернет на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. либо размещением в специальной рубрике «Обращения граждан и юридических лиц» на официальной странице сельисполкома, размещенной на сайте райисполкома в глобальной компьютерной сети Интернет.

Уважаемые заявители!

Со 2 января 2023 года в связи со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 28.06.2022 № 176-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» изменяется порядок подачи электронных обращений.

Электронные обращения будут подаваться через единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (http://обращения.бел). Доступ к системе учета и обработки обращений для заявителей осуществляется бесплатно.

Обращаем внимание, что данный способ подачи электронных обращений функционирует до 1 января 2023 г. включительно.

Вышестоящий орган:

Бобруйский районный исполнительный комитет

Адрес: 213809, г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215а

Телефон приемной: +375-225 74-99-41.

Факс: +375-225 74-90-44

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Режим работы:

Понедельник - пятница 8.00-17.00

Перерыв на обед: 13.00-14.00

Выходной: суббота, воскресенье.

Административные процедуры